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إقتصاد

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا

Lebanon 24
11-07-2023 | 13:00
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ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف في المملكة المتحدة إلى 4% في نهاية أيار، مقابل 3.8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في نيسان، بحسب الأرقام التي نشرها الثلاثاء مكتب الإحصاء البريطاني.

وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها معدّل البطالة إلى 4% منذ بداية سنة 2022، مما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون استقراره.
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وتراوح المعدل بين 3.7% و3.9%، في الأشهر الأخيرة ووصل إلى مستويات منخفضة تاريخيا.

وأوضح مكتب الإحصاء البريطاني أنّ هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل منذ أكثر من عام. (العربية)      

المصدر: العريبة
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