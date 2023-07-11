ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا

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ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف في المملكة المتحدة إلى 4% في نهاية أيار، مقابل 3.8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في نيسان، بحسب الأرقام التي نشرها الثلاثاء مكتب الإحصاء البريطاني.وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها معدّل البطالة إلى 4% منذ بداية سنة 2022، مما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون استقراره.وتراوح المعدل بين 3.7% و3.9%، في الأشهر الأخيرة ووصل إلى مستويات منخفضة تاريخيا.وأوضح مكتب الإحصاء البريطاني أنّ هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل منذ أكثر من عام. (العربية)