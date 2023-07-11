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إقتصاد
عالمياً... هل ترتفع أسعار النفط؟
Lebanon 24
11-07-2023
|
23:08
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خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لإنتاج النفط الخام الأميركي لعام 2023 بنحو 50 ألف برميل يوميا بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها أجل خفض الإنتاج إلى عام 2024.
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وقالت الإدارة في توقعاتها القصيرة الأجل للطاقة إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام 670 ألف برميل يوميا إلى 12.56 مليون هذا العام، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى زيادة بنحو 720 ألفا.
وسبق أن ذكرت الإدارة أن خفض إنتاج أوبك+ من المتوقع أن يقلص مخزونات النفط العالمية في كل من الأرباع الخمسة المقبلة ويعزز أسعار النفط العالمية في أواخر 2023 وأوائل 2024.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الآن أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت في السوق الفورية 78 دولارا للبرميل في يوليو، على أن تصل أسعار النفط الخام إلى 80 دولارا للبرميل في الربع الرابع من 2023.
وقال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص، الثلاثاء، خلال مؤتمر للنفط والغاز في نيجيريا، إنه من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بمختلف أنواعها 23 بالمئة حتى عام 2045.
ومن المرجح أن تكون توقعات أوبك لعام 2024 أقل من النمو الذي تتوقعه لهذا العام، البالغ 2.35 مليون برميل يوميا، أو 2.4 بالمئة، وهو معدل لافت للنظر في ظل خروج العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد.(الحرة)
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