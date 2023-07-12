أرقام كبيرة... كم بلغ حجم التداول التجاري بين الصين وروسيا؟

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أعلن السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، اليوم الثلاثاء، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، تجاوز 90 مليار دولار.وقال تشانغ هانهوي في جلسة في إطار معرض "إينوبروم-2023": "في النصف الأول من العام الجاري، تجاوز حجم التجارة الثنائية 90 مليار دولار بزيادة قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك قد أرسى أساساً جيداً لتحقيق الهدف الذي طرحه رئيسا البلدين لوصول حجم التجارة السنوي إلى 200 مليار دولار".كما أشار السفير الصيني إلى دور التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، موضحاً: "روسيا هي المصدر الرئيسي لواردات الصين من الفحم والنفط الخام والغاز".ومنذ بداية هذا العام، هناك توجه جيد نحو زيادة صادرات الطاقة إلى الصين. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ مشاريع مثل "يامال للغاز الطبيعي المسال" بشكل ناجح".وتابع: "هناك آفاق جيدة للتعاون في الزراعة، ويتوسع نطاق التجارة في المنتجات الزراعية والثانوية باستمرار.وفي الأشهر الخمسة الأولى، زادت قيمة الصادرات الزراعية من روسيا إلى الصين بنسبة 84%".وبدوره، أشار الممثل التجاري الروسي في الصين، أليكسي داخنوفسكي، بجلسة في إطار معرض "إينوبروم-2023"، إلى أن حجم التبادل التجاري، في الفترة من يناير إلى مايو 2023، قد وصل إلى 94 مليار دولار، مؤكداً أن لدى روسيا والصين كل الفرص لتجاوز حجم التبادل التجاري بقيمة 200 مليار دولار "قبل الموعد المحدد، دون انتظار نهاية العام".يذكر أن معرض "إينوبروم" يقام في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية سنوياً منذ عام 2010، ويعقد هذا العام في الفترة ما بين 10 و13 يوليو، وموضوعه الرئيسي هو "الإنتاج المستقر: استراتيجيات التجديد"، وتشغل فيه بيلاروس مكانة الشريك، كما تستضيف المنصة المعرض الروسي الصيني السابع، ويخصص برنامجه لمجالات التعاون الناشطة بين البلدين.(العربية)