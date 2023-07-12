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إقتصاد

كيف افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم؟

Lebanon 24
12-07-2023 | 03:16
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموزاية صباح اليوم الأربعاء، ما بين 91200 و91500 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركيّ.
 
 
وكان قد أقفل الدولار أمس الثلاثاء على نفس التسعيرة.
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