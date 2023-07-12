كيف افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموزاية صباح اليوم الأربعاء، ما بين 91200 و91500 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد أقفل الدولار أمس الثلاثاء على نفس التسعيرة.