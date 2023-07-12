الذهب يلمع مع تراجع الدولار.. هكذا أصبح سعر الاونصة

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما تراجع الدولار وعائدات السندات وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية للحصول على صورة أوضح لمسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدارلي (البنك المركزي الأميركي).وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1935.19 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة.كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1940.50 دولار.وهبط مؤشر الدولار 0.3% إلى أدنى مستوى له منذ 11 أيار، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أقل مستوى في أسبوع تقريباً. (العربية)