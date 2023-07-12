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إقتصاد

بورصة "وول ستريت".. المؤشرات الرئيسية ترتفع

Lebanon 24
12-07-2023 | 11:25
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إرتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة "وول ستريت" خلال الساعات الأولى من التداولات، الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أن التضخم تباطأ بقدر أكبر في حزيران، مما رفع آمال المستثمرين في أن يقترب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من نهاية دورة التشديد النقدي.
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وعلى أساس شهري، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأعلى من المتوقع إلى 0.2%، مقابل 0.1 بالمئة في شهر ايار الماضي.

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 133.86 نقطة، أو بنسبة 0.39%، إلى 34395.28 نقطة عند الفتح.
 
 
كما صعد المؤشر "ستاندرد اند بورز" بواقع 28.43 نقطة، أو بنسبة 0.64%، إلى 4467.69 نقطة.
 
هذا وزاد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 154.94 نقطة، أو بنسبة 1.13%، إلى 13915.64 نقطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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