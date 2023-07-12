بهدف "فهم الطبيعة الحقيقية للكون".. إيلون ماسك يعلن عن إنشاء شركة جديدة

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أعلن رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، عن إطلاق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تحمل إسم "xAI" بهدف "فهم الطبيعة الحقيقية للكون".وذكر موقع الشركة الإلكتروني في بيان أن ماسك، سيشارك مع فريقه المزيد من المعلومات على ميزة "تويتر سبيس" يوم الجمعة عن الشركة الجديدة.كما أوضح بيان الشركة أن أعضاء الفريق العاملين بشركة xAI تدربوا وعملوا في شركات من بينها "DeepMind" و"OpenAI" و"Google Research" و"Microsoft Research" و"Tesla".