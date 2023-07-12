قفزة للذهب والنفط.. الأسواق تحتفل بسقوط الدولار







وواصلت أسعار الذهب مكاسبها، بعدما عززت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الآمال إزاء إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لدورة رفع أسعار الفائدة.

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وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.2% إلى 1960 دولار للأوقية.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 23.53 دولار للأوقية والبلاتين 1.9% إلى 942.16 دولار، بينما صعد البلاديوم 1.6% إلى 1272.21 دولارا. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم. وقفزت بدورها مؤشرات الأسهم الأميركية، حيث رحّب المتداولون ببيانات جديدة أظهرت ارتفاع التضخم أقل من المتوقع الشهر الماضي.وواصلت أسعار الذهب مكاسبها، بعدما عززت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الآمال إزاء إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لدورة رفع أسعار الفائدة.وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.2% إلى 1960 دولار للأوقية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 23.53 دولار للأوقية والبلاتين 1.9% إلى 942.16 دولار، بينما صعد البلاديوم 1.6% إلى 1272.21 دولارا.



فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 1.18% إلى 1955 دولارا للأوقية.واخترقت العقود الآجلة لخام برنت القياسي للنفط 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ ايار يوم الأربعاء بعد بيانات التضخم الأميركية. حيث ارتفع الخام الأميركي بنسبة 1٪ إلى 75.58 دولارًا للبرميل، وبلغ خام برنت 80.01 دولارًا، مرتفعًا بنسبة 0.77٪ خلال تعاملات اليوم.





وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 1% إلى 100.405 نقطة.