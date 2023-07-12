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إقتصاد

مصر تتحضر... هل تصبح سابع أكبر اقتصاد بالعالم؟

Lebanon 24
12-07-2023 | 23:23
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توقع بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس"، أن تصبح الصين أكبر اقتصاد عالمي قبل حلول عام 2075، حيث قدّر الناتج المحلي الإجمالي لها بـ 57 تريليون دولار، فيما ستتفوق الهند على الولايات المتحدة لتصبح القطب الثاني في الاقتصاد العالمي مع ناتج محلي إجمالي 52.5 تريليون دولار متجاوزة الولايات المتحدة والذي ستأتي في المرتبة الثالثة بناتج إجمالي 51.5 تريليون دولار.
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ولكن الجانب الآخر من التقرير يرى تغيرا كبيرا في أكبر الاقتصادات العالمية، والتي سيعاد ترتيبها من جديد، إذ سيصعد الاقتصاد المصري إلى المرتبة السابعة عالمياً، متقدماً على كل اقتصادات أوروبا مع ناتج محلي إجمالي يتجاوز 10 تريليونات دولار، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

فيما ستكون إندونيسيا، ونيجيريا، وباكستان، أصحاب المراكز من الرابع إلى السادس في الترتيب العالمي، على أن تظل "ألمانيا" صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي في المركز التاسع عالمياً خلف البرازيل.
ولم يكشف التقرير عن طفرات كبيرة في النمو، إذ توقع أن يصبح الاقتصاد المصري في المرتبة الـ 12 عالمياً بحلول عام 2050 مع ناتج محلي إجمالي بالقرب من 3.5 تريليون دولار، فيما سيعادل ثلث حجم اقتصاد منطقة اليورو (30.3 تريليون دولار) بحلول عام 2075.

وأشار التقرير إلى أن معدل النمو السكاني سيكون الدافع للنمو في اقتصاد نيجيريا وباكستان والهند خلال تلك السنوات.

كانت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" قد توقعت في تقريرها عن الاقتصاد المصري في مايو أن يتضاعف حجمه إلى 16 تريليون جنيه من نحو 8.5 تريليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وإليك ترتيب أكبر 10 اقتصادات عالمية بحلول عام 2075، وفقاً لـ "غولدمان ساكس":

الصين: 57 تريليون دولار

الهند: 52.5 تريليون دولار

الولايات المتحدة: 51.5 تريليون دولار

إندونيسيا: 13.7 تريليون دولار

نيجيريا: 13.1 تريليون دولار

باكستان: 12.3 تريليون دولار

مصر: 10.4 تريليون دولار

البرازيل: 8.7 تريليون دولار

ألمانيا: 8.1 تريليون دولار

المكسيك: 7.6 تريليون دولار. (العربية) 
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