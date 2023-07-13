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إقتصاد

أسعار الذهب عند أعلى مستوى في شهر

Lebanon 24
13-07-2023 | 00:38
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ارتفعت أسعار الذهب، إلى أعلى مستوى لها في قرابة شهر بدعم تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية التي عززت الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتوقف قريبا عن تشديد سياسته النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1959.79 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أعلى مستوياته منذ 16 حزيران.
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وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة أيضا إلى 1964.30 دولار.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يونيو حزيران وسجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين مع استمرار التضخم في الانخفاض، لكن ربما ليس بالسرعة الكافية لجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي يتوقف عن مواصلة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.2163 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1292.19 دولار.

وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 954.26 دولار بعد ارتفاعه ثلاثة في الجلسة السابقة.
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