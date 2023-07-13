Advertisement

إقتصاد

تراجع لنسب التضخم في أميركا... كم بلغت الأرقام؟

Lebanon 24
13-07-2023 | 00:55
A-
A+
Doc-P-1087038-638248319376492978.jpg
Doc-P-1087038-638248319376492978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة متواضعة في حزيران وسجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين، إذ يواصل التضخم الانحسار ولكن ربما ليس بالسرعة الكافية لإثناء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن استئناف رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
Advertisement

وقالت وزارة العمل اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم الأميركي) ارتفع 0.2% الشهر الماضي على أساس شهري مقابل 0.1% في أيار، مدفوعا بزيادة أسعار البنزين وكذلك الإيجارات، وهو ما عوض أثر انخفاض أسعار السيارات المستعملة.

وفي 12 شهرا حتى حزيران، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3%، مسجلا أقل زيادة سنوية منذ آذار 2021، بعد زيادة سنوية قدرها 4% في أيار.

وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع لرويترز ارتفاع المؤشر 0.3% في حزيران على أساس شهري و3.1% على أساس سنوي.

فيما انخفض التضخم الأساسي في أميركا الذي يستثني الوقود و الغذاء إلى 4.8% في يونيو مقارنة بالتوقعات عند 5%.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:49 | 2023-07-13
04:00 | 2023-07-13
03:43 | 2023-07-13
03:00 | 2023-07-13
02:53 | 2023-07-13
02:06 | 2023-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website