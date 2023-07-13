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إقتصاد
تراجع لنسب التضخم في أميركا... كم بلغت الأرقام؟
Lebanon 24
13-07-2023
|
00:55
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ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة متواضعة في حزيران وسجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين، إذ يواصل التضخم الانحسار ولكن ربما ليس بالسرعة الكافية لإثناء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن استئناف رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
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وقالت وزارة العمل اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم الأميركي) ارتفع 0.2% الشهر الماضي على أساس شهري مقابل 0.1% في أيار، مدفوعا بزيادة أسعار البنزين وكذلك الإيجارات، وهو ما عوض أثر انخفاض أسعار السيارات المستعملة.
وفي 12 شهرا حتى حزيران، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3%، مسجلا أقل زيادة سنوية منذ آذار 2021، بعد زيادة سنوية قدرها 4% في أيار.
وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع لرويترز ارتفاع المؤشر 0.3% في حزيران على أساس شهري و3.1% على أساس سنوي.
فيما انخفض التضخم الأساسي في أميركا الذي يستثني الوقود و الغذاء إلى 4.8% في يونيو مقارنة بالتوقعات عند 5%.(العربية)
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