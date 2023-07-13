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إقتصاد

حول توريد البضائع الى روسيا... تركيا تحتل المركز الثاني

Lebanon 24
13-07-2023 | 02:06
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جاء في دراسة لمصرف "توتشكا" أن تركيا شغلت في النصف الأول من عام 2023 المركز الثاني في توريد البضائع إلى روسيا، متجاوزة بيلاروس بينما ظلت الصين في الصدارة.

وقالت الدراسة: "جاءت الصين في المرتبة الأولى بين الدول التي صدرت البضائع إلى روسيا - 42 ٪ من إجمالي حجم الواردات. في المرتبة الثانية تأتي تركيا التي تزود روسيا بـ 13٪ من جميع البضائع المستوردة من الخارج. وشغلت بيلاروس المركز الثالث - 12٪. وحلت هونغ كونغ في المركز الرابع- 9٪ ومن ثم كازاخستان – 5%".
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وبدا ترتيب الدول المصدرة إلى روسيا، لنفس الفترة من العام الماضي مختلفا، على الرغم من أن الصين كانت أيضا في المقدمة (38٪). في المرتبة الثانية كانت بيلاروس بنسبة 24 ٪. وبلغت حصة تركيا في الواردات الروسية 5٪. تم إغلاق المراكز الخمسة الأولى من قبل هولندا وألمانيا – استوردت روسيا من كل منهما -3٪.

من جانبها أوضحت الخبيرة الاقتصادية ألينا باناسكو: "في هذا العام، نشهد كيف قام المستوردون الروس بالتوجه نحو الشركات الإنتاجية التركية. ويبدو ذلك ملحوظا

بشكل خاص في فئة الملابس. نعزو هذا إلى حقيقة أن تركيا تنتج منتجات عالية الجودة يمكن أن تحل محل الماركات التجارية الغربية التي غادرت روسيا".

وخلال ذلك، تبين أن أكثر البضائع المطلوبة خلال الاستيراد في النصف الأول من عام 2023، كانت المعدات الصناعية (ماكينات وخطوط الإنتاج والمعدات التقنية الأخرى المستخدمة في إنتاج البضائع).

وشمل ذلك أيضا المعدات الكهربائية (معدات الإضاءة وأجهزة الإضاءة الصناعية وما إلى ذلك) التي زاد الطلب عليها بمقدار الضعف.(نوفوستي)


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