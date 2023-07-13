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إقتصاد

في بريطانيا... أرقام الانكماش الى تراجع

Lebanon 24
13-07-2023 | 03:00
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قال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني اليوم الخميس، إن الناتج الاقتصادي انكمش بنسبة 0.1% في أيار مقارنة بأرقام شهر نيسان.

وأضاف أن انكماش الاقتصاد البريطاني جاء بأقل من المتوقع في مايو الذي شهد عطلة مصرفية إضافية بمناسبة تتويج الملك تشارلز.
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وكان استطلاع أجرته "رويترز" لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى انكماش نسبته 0.3% من نيسان. (العربية) 
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