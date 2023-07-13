في بريطانيا... أرقام الانكماش الى تراجع

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قال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني اليوم الخميس، إن الناتج الاقتصادي انكمش بنسبة 0.1% في أيار مقارنة بأرقام شهر نيسان.وأضاف أن انكماش الاقتصاد البريطاني جاء بأقل من المتوقع في مايو الذي شهد عطلة مصرفية إضافية بمناسبة تتويج الملك تشارلز.وكان استطلاع أجرته "رويترز" لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى انكماش نسبته 0.3% من نيسان. (العربية)