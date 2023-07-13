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إقتصاد

في كندا... ارتفاع اضافي بأسعار الفائدة

Lebanon 24
13-07-2023 | 04:00
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رفع بنك كندا المركزي الفائدة في اجتماعه، بواقع 25 نقطة أساس، كما كان متوقعا، لتصل الفائدة إلى 5%.

وأظهر البيان المرافق للاجتماع تشددا قويا من المركزي، حيث رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الكندي في 2023 إلى 1.8%، مقابل توقعاته السابقة عند 1.4%.
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وأشار إلى أن التضخم يتراجع بوتيرة بطيئة ولن يصل للمستوى المستهدف عند 2% قبل منتصف العام 2025، أي أبعد بستة أشهر من توقعاته السابقة.(العربية) 
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