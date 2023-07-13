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إقتصاد

النفط يرتفع مع تباطؤ التضخم في أميركا لأدنى مستوى في عامين

Lebanon 24
13-07-2023 | 03:43
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صعدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن أثارت بيانات التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة آمالا في وتيرة أقل لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

أظهرت بيانات أميركية ارتفاع أسعار المستهلكين على نحو طفيف في يونيو، مسجلة أصغر زيادة سنوية في أكثر من عامين. وعلى أثرها توقعت الأسواق ارتفاعًا إضافيًا في أسعار الفائدة، في وقت يأمل فيه متعاملو النفط أن يتحقق ذلك، لأن المعدلات المرتفعة للفائدة يمكن أن تبطئ النمو الاقتصادي وتقلل الطلب على النفط.
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كما تعهدت السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، الأسبوع الماضي بتمديد خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا في أغسطس، بينما ستخفض روسيا الصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.
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