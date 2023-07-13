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إقتصاد

أكثر العملات الرقمية إثارة للاهتمام تربح قضائياً وتنفجر صعوداً

Lebanon 24
13-07-2023 | 14:21
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بعد أن واجهت دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات التي وضعت مستقبلها تحت التهديد، إرتفعت عملة ريبل الرقمية بأكثر من 25% في لحظات، بعد صدور حكم قضائي في مصلحتها.
 
وبحسب التقارير فإن القاضي حكم بأن تداولات عملة ربيل لا تشكل عرضاً لعقود الاستثمار، وهذا ما وصف بالانتصار الكبير للشركة، بعد 3 سنوات من سريان القضية أمام المحاكم. 
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كما أنّه مع هذا الحكم، ستتحسّن معنويات سوق العملات الرقمية والعملات الكبرى التي سبق أن أصدرت هيئة الأوراق المالية أحكامًا ضدّها.


وتُعد عملة الريبل (Ripple) ورمزهها XRP من أشهر العملات المشفرة على مستوى العالم ومن أكثر العملات الرقمية إثارة للاهتمام؛ إذ انها وعلى عكس البيتكوين (Bitcoin) والإيثريوم (Ethereum)، ترتبط بشكل وثيق بالعديد من البنوك، شركات الاستثمار والمنظمات في مختلف أنحاء العالم.


وكانت قد أعادت BitBuy، الرائدة في تداول العملات المشفرة الكندية، إدراج تداول XRP لتصبح المنصة الثانية التي تقوم بذلك بعد "باينانس".


وبعد صدور الحكم لصالحها، صعدت عملة ربيل لتصبح ضمن الخمس عملات الكبرى في الوقت الحالي من حيث رأس المال السوقي. 

أما بتكوين فترتفع بأكثر من 1% الآن وتتجه نحو كسر ثبات الـ31 ألف دولار.
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