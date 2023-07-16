بعد ارتفاعه الكبير أمس.. هذا ما سجله الدولار صباحا في السوق الموازية

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد تسعيرة تراوحت ما بين 92800 و93200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وكان الدولار قد شهد ارتفاعا كبيرا أمس السبت وسجل تسعيرة تراوحت ما بين 98500 و99500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.