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إقتصاد

معدل التضخم في السعودية تباطأ.. كم بلغت نسبته؟

Lebanon 24
16-07-2023 | 04:46
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تبين ان معدل التضخم في السعودية تباطأ إلى 2.7% في حزيران 2023 من 2.8% المسجلة في أيار، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى أكبر زيادة سنوية، حيث ارتفع بنسبة 9.1%، متبوعًا بقسم المطاعم والفنادق بنسبة 4.3% ثم التعليم بنسبة 3% والترفيه والثقافة بنسبة 2.6% وتأثيت وتجهيزات المنزل بنسبة 2.3% ثم النقل بنسبة 1.6% والأغذية والمشروبات بنسبة 1%.
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وسجل قسم الملابس والأحذية أكبر تراجع على أساس سنوي بنسبة 2.9% والتجهيزات المنزلية بنسبة 2.3%، كما تراجع قسم الاتصالات بنسبة 0.7% والصحة بنسبة 0.6% والسلع والخدمات الشخصية بنسبة 0.1%. (cnbc)

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