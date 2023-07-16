ماسك: عائدات إعلانات "تويتر" تراجعت 50%

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قال الملياردير إيلون ماسك إن التدفق النقدي لـ"تويتر" لا يزال سلبياً، عكس توقعاته في آذار بأن الشركة ستصل إلى نقطة التعادل بحلول حزيران.وأضاف ماسك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي السبت: التدفق النقدي لا يزال سلبياً بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بما يقرب من 50% فضلاً عن عبء الديون الثقيل.وتابع رئيس تسلا: نحتاج إلى الوصول لتدفق نقدي إيجابي قبل أن نحظى برفاهية أي شيء آخر. (CNBC Arabia)