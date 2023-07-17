بعد بيانات من الصين... أسهم السلع الفاخرة تضغط على أسواق أوروبا

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انخفضت الأسهم الأوروبية بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين تسببت في تراجع الأسهم المرتبطة بالسلع، كما هبط سهم مجموعة ريشمونت للمنتجات الفاخرة بسبب نمو أقل من المتوقع للمبيعات الأساسية.وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% ، مسجلاً زيادة 3% تقريبا في الأسبوع السابق، مدفوعا بالآمال في احتمال أن ينهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة رفع أسعار الفائدة قريبا.وأشارت بيانات اليوم إلى أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني بسبب ضعف الطلب، مما أدى إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وهبوط أسهم شركات التعدين 1.6% وشركات الطاقة 0.8%.وهبط سهم ريشمونت سبعة بالمئة تقريبا، بعد أن أعلنت ثاني أكبر شركة للمنتجات الفاخرة في العالم زيادة المبيعات الفصلية الأساسية 19%، لكنها لم ترق إلى مستوى تقديرات المحللين.وانخفضت أسهم شركات فاخرة أخرى لها انكشاف على الصين مثل إل.في.إم.إتش وهيرميس وكيرينج بما بين 2% و2.7%.