دولار السوق الموازية... هذا ما سجّله عصراً

تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الإثنين ما بين 91500 و 92000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



وكان سعر صرف الدولار قد سجل التسعيرة نفسها في ساعات الصباح.



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