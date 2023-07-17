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إقتصاد

دولار السوق الموازية... هذا ما سجّله عصراً

Lebanon 24
17-07-2023 | 10:02
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الإثنين ما بين 91500  و 92000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر صرف الدولار قد سجل التسعيرة نفسها في ساعات الصباح.
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