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إقتصاد

البنك الدولي‭:‬ الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة

Lebanon 24
17-07-2023 | 10:41
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شدد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا على هامش اجتماع لمجموعة العشرين في مدينة جانديناجار الهندية، على أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة.

وأضاف بانغا، "في واقع الأمر الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعب. صحيح أن أداءه تجاوز توقعات الجميع، لكن هذا لن يعني أنه لن يكون هناك المزيد من التحديات".
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وكان البنك الدولي قد رفع في حزيران الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري من 1.7%، حسب توقعاته الصادرة في كانون الثاني إلى 2.1%، في تقريره الأخير، "الآفاق الاقتصادية العالمية"، مقابل 3.1% حققها الاقتصاد خلال 2021.
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