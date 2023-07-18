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إقتصاد

سعر جديد لطن الترابة السوداء

Lebanon 24
18-07-2023 | 02:52
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 أصدرت وزارة الصناعة بياناً اليوم، حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ومايتي ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء ١٨/٧/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ٢٥/٧/٢٠٢٣ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".
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ستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.
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