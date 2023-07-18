سعر جديد لطن الترابة السوداء

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أصدرت وزارة الصناعة بياناً اليوم، حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ومايتي ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء ١٨/٧/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ٢٥/٧/٢٠٢٣ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".ستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.