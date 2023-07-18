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إقتصاد

أسعار الذهب ترتفع.. كم أصبح سعر الأونصة؟

Lebanon 24
18-07-2023 | 02:58
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سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعا مع انخفاض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام، بينما ينتظر المتعاملون بيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة لمعرفة أثرها على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
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وتراجع الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام. وانخفاض الدولار يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كريستوفر وونج المدير التنفيذي وخبير استراتيجيات الصرف الأجنبي لدى أو.سي.بي.سي إنه على الرغم من أن اجتماع المركزي الأميركي المقبل قد يبدد جاذبية الذهب "فإن مجلس الاحتياطي قريب من إنهاء دورة التشديد النقدي".

التغير في الأسعار
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1959.54 دولار للأونصة بحلول الساعة 0359 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4 بالمئة إلى 1963.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.87 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 982.43 دولار وقفز البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1298.30 دولار.


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