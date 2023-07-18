27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
في تركيا... تدهور اضافي بسعر الليرة
Lebanon 24
18-07-2023
|
12:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصلت العملة التركية تراجعها وكسرت الليرة الحاجز النفسي عند 27 ليرة للدولار، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.
وارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 2.25% إلى 26.9335 ليرة، وقبل ذلك تم تسجيل قراءة فوق مستوى 27 ليرة، وهو أعلى مستوى في التاريخ. (RT)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في تركيا... الليرة تتكبد المزيد من الخسائر
Lebanon 24
في تركيا... الليرة تتكبد المزيد من الخسائر
18/07/2023 22:15:16
18/07/2023 22:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرائق تواصل الاندلاع بشكل مفاجئ في غابات تركيا.. 3 عوامل وراء تكرار هذه الظاهرة
Lebanon 24
الحرائق تواصل الاندلاع بشكل مفاجئ في غابات تركيا.. 3 عوامل وراء تكرار هذه الظاهرة
18/07/2023 22:15:16
18/07/2023 22:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تتعاقد مع تركيا للاستحواذ على طائرات مسيرة
Lebanon 24
السعودية تتعاقد مع تركيا للاستحواذ على طائرات مسيرة
18/07/2023 22:15:16
18/07/2023 22:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ريا نوفوستي: أوكرانيا طلبت من تركيا استئناف اتفاق تصدير الحبوب دون روسيا
Lebanon 24
ريا نوفوستي: أوكرانيا طلبت من تركيا استئناف اتفاق تصدير الحبوب دون روسيا
18/07/2023 22:15:16
18/07/2023 22:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الليرة
تركيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو مرعب... إليكم ما جرى على أوتوستراد شكا - الهري
Lebanon 24
فيديو مرعب... إليكم ما جرى على أوتوستراد شكا - الهري
07:19 | 2023-07-18
18/07/2023 07:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم في ورطة ومُتهمة بالتطبيع.. هذا ما حصل معها في قبرص (صور)
Lebanon 24
نانسي عجرم في ورطة ومُتهمة بالتطبيع.. هذا ما حصل معها في قبرص (صور)
04:36 | 2023-07-18
18/07/2023 04:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:40 | 2023-07-18
18/07/2023 09:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نجا بأعجوبة من محاولة قتل في وضح النهار... شاهدوا هذا الفيديو الذي وثّق كل شيء!
Lebanon 24
نجا بأعجوبة من محاولة قتل في وضح النهار... شاهدوا هذا الفيديو الذي وثّق كل شيء!
07:09 | 2023-07-18
18/07/2023 07:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الشاب عبدالله تعرّض لحادث سير مروّع... وحالته حرجة للغاية
Lebanon 24
الشاب عبدالله تعرّض لحادث سير مروّع... وحالته حرجة للغاية
06:09 | 2023-07-18
18/07/2023 06:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:18 | 2023-07-18
دولار السوبرماركت... "فالت"
14:20 | 2023-07-18
في مصر... توقعات بزيادة الناتج المحلي الإجمالي
14:00 | 2023-07-18
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
13:50 | 2023-07-18
إتفاقية بين "أدنوك" الاماراتية وأكبر شركة طاقة في الهند.. إليكم كامل تفاصيلها
13:34 | 2023-07-18
بشأن "صيرفة".. بيان جديد لمصرف لبنان وهذا مضمونه
13:16 | 2023-07-18
حول التضخم العالمي... تصريح لافت لصندوق النقد
فيديو
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
00:20 | 2023-07-18
18/07/2023 22:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:50 | 2023-07-14
18/07/2023 22:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
23:59 | 2023-07-10
18/07/2023 22:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact