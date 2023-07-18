في تركيا... تدهور اضافي بسعر الليرة



واصلت العملة التركية تراجعها وكسرت الليرة الحاجز النفسي عند 27 ليرة للدولار، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.



وارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 2.25% إلى 26.9335 ليرة، وقبل ذلك تم تسجيل قراءة فوق مستوى 27 ليرة، وهو أعلى مستوى في التاريخ. (RT)

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