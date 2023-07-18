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إقتصاد

حول التضخم العالمي... تصريح لافت لصندوق النقد

Lebanon 24
18-07-2023 | 13:16
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قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، إن نشاط الاقتصاد العالمي يتباطأ، لا سيما في قطاع التصنيع، مضيفة أن آفاق النمو على المدى المتوسط تبقى ضعيفة.

وأشارت غورغيفا في كلمة لها أمام وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين في الهند، إلى أن التضخم ما زال مرتفعاً رغم أنه يتجه نحو الانخفاض، موضحة أن التضخم الأساسي لا يزال ثابتًا على الرغم من رفع الفوائد.
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وحذرت رئيسة صندوق النقد من أن التضخم قد يظل مرتفعا لفترة أطول ويتطلب المزيد من تشديد السياسة النقدية. (العربية) 
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