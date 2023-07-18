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إقتصاد

أسعار الغذاء في العالم... كيف ستتأثر في الفترة المقبلة؟

Lebanon 24
18-07-2023 | 16:00
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يرى الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف، أن الجفاف سيكون لها تأثير ملحوظ على أسعار الغذاء في العالم أكثر من توقف تنفيذ اتفاق الحبوب، الذي يشمل تصدير حبوب ومنتجات زراعية أوكرانية.

وقال نازاروف في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن الجفاف سيكون له تأثير على أسعار الغذاء أكبر بمئة مرة من تأثير صفقة الحبوب الملغاة".
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وأشار الخبير إلى أن صادرات الحبوب من أوكرانيا تشكل حصة صغيرة من تجارة القمح العالمية، وقال إن "حصة الصادرات من إنتاج الحبوب العالمي ضئيلة، حوالي 7-8%. أي أن اختفاء نصف تجارة الحبوب الدولية يساوي اختفاء 3-4% من إنتاج الحبوب في العالم. تبلغ حصة أوكرانيا في تجارة القمح العالمية 9%، أي أنه حتى لو توقف تصدير القمح والحبوب الأخرى من أوكرانيا تماما، فإن هذا يعني انخفاضا في إنتاج الحبوب العالمي بنحو 0.6%. يعتبر التقلب السنوي في إنتاج الحبوب بسبب الطقس أكبر من حيث الحجم".

وأضاف: "في الوقت نفسه، لن يتوقف تصدير الحبوب من قبل أوكرانيا، بل ستخرجها ببساطة عبر أوروبا بالسكك الحديدية والشاحنات. أي على عكس الدعاية الغربية لن يؤثر إلغاء صفقة الحبوب على أسعار الحبوب العالمية بأي شكل من الأشكال".

وعن تأثير الجفاف على أسعار الغذاء العالمية، قال نازاروف: "سيكون للجفاف بالفعل تأثير سلبي كبير على الأسعار. ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج الحبوب في المغرب والجزائر وتونس بنسبة 14% - 30%. كما سيعاني المحصول في أوروبا وأجزاء أخرى من الكوكب".

وأضاف: "طباعة أمريكا وأوروبا للدولار واليورو سيكونان المحركين الرئيسيين لارتفاع أسعار الغذاء العالمية هذا العام والعام المقبل".

وأمس أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن توقف صفقة الحبوب، وأكد على إمكانية عودة روسيا إليها على الفور بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها.(RT)


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