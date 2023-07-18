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إقتصاد

اعفاء اميركي للعراق.. هل سيبدأ في سداد تكلفة الكهرباء لإيران؟

Lebanon 24
18-07-2023 | 23:40
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قال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وقّع على إعفاء جديد يتعلق بالأمن القومي يسمح للعراق بسداد تكلفة الكهرباء لإيران ويتيح لأول مرة إيداع المدفوعات في حسابات ببنوك غير عراقية.
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وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تأمل في أن يساعد الإعفاء الذي يمتد على 120 يوماً "في تخفيف الضغط الإيراني على العراق" من أجل الحصول على الأموال التي كان من الممكن في السابق إيداعها في حسابات مقيدة في العراق فقط.

وبحسب "رويترز"، تضغط طهران على بغداد للحصول على إذن الولايات المتحدة لصرف الأموال وذلك من خلال وقف صادرات الغاز الطبيعي الإيرانية إلى العراق مما قلص قدرته على توليد الكهرباء واضطره لقطع التيار الكهربائي خلال الصيف القائظ.

وبموجب العقوبات الأميركية، لا يمكن صرف مدفوعات العراق مقابل الكهرباء الإيرانية إلا من الحسابات المقيدة في العراق -بإذن من الولايات المتحدة- لتشتري بها إيران احتياجاتها الإنسانية.

ووسعت الخارجية الأميركية نطاق الإعفاء الأحدث بناء على طلب الحكومة العراقية ليسمح بإيداع الأموال لدى بنوك خارج العراق، وذلك على أمل فيما يبدو أن ينتقل جزء من الضغط الإيراني إلى دول أخرى، بحسب "رويترز".
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