بعد تعهد الصين بدعم الاقتصاد وخفض الإمدادات الروسية... ارتفاع جديد بأسعار النفط

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ارتفعت أسعار النفط العالمية، الأربعاء، مدعومة بتعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي وخفض الإمدادات الروسية وتراجع مخزونات النفط الخام الأميركية على أساس أسبوعي، وفقا لوكالة "رويترز".وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 79.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0010 بتوقيت غرينتش بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 75.75 دولار للبرميل.وتعهدت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح المعنية بالتخطيط في الصين، الثلاثاء، بتنفيذ سياسات "لتعزيز وتوسيع نطاق" الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع استمرار ضعف القوة الشرائية للمستهلكين.وقالت وزارة الطاقة الروسية إن روسيا ستقلص صادراتها من النفط بواقع 2.1 مليون طن، في الربع الثالث من العام، في ضوء خفض الصادرات الطوعي المزمع البالغ 500 ألف برميل يوميا، في أغسطس.وقالت "إيه.إن.زد" للأبحاث في مذكرة للعملاء، الأربعاء، "ارتفع النفط الخام وسط مؤشرات على مزيد من شح المعروض في السوق. روسيا ملتزمة فيما يبدو بتعهدها بخفض الإمدادات".وقالت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة تراجعت جميعها، في الأسبوع الماضي، وبلغ هبوط مخزونات الخام حوالي 800 ألف برميل.وتنتظر السوق تقرير المخزونات الأسبوعي من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في وقت لاحق الأربعاء، والذي من المتوقع أن يظهر تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية، وهو ما سيقدم مزيدا من الدعم للأسعار، بحسب مذكرة "إيه.إن.زد". (الحرة)