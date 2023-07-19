30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
30
o
جونية
33
o
النبطية
34
o
زحلة
37
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 6 أسابيع بسبب ارتفاع الدولار
Lebanon 24
19-07-2023
|
01:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
تكبدت أسعار الذهب خسائر في تعاملات الأربعاء المبكرة، بعدما لامس أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر في الجلسة الماضية متأثرا بارتفاع طفيف للدولار بالرغم من توقعات المستثمرين أن تقنع القراءات الاقتصادية الأميركية في الآونة الأخيرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بوقف دورة رفع أسعار الفائدة.
Advertisement
ارتفع مؤشر الدولار قليلا بعدما سجل أدنى مستوياته في أكثر من عام أمس الثلاثاء، مما يجعل الذهب أعلى سعرا للمشترين حائزي العملات الأخرى.
وسجلت مبيعات التجزئة الأميركية زيادة أقل من المتوقع الشهر الماضي، إذ ارتفعت 0.2 بالمئة بالمقارنة مع توقعات خبراء الاقتصاد بارتفاعها 0.5 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.
وقال ياب جون رونج، محلل استراتيجيات الأسواق لدى آي.جي، إنه في حين أن من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأميركي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم 26 يوليو فإن البنك "من المتوقع أن يحافظ على نبرته المتشددة وهو ما قد يمثل تحديا أمام الاتجاه الصعودي للذهب".
وبحسب 106 خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم فإن رفع الفائدة المتوقع يوم 26 يوليو إلى نطاق 5.25-5.50 بالمئة قد يكون آخر مرة يرفع فيها المركزي الأميركي الفائدة في دورة التشديد النقدي الحالية.
ويقلل خفض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ما هي إلا البداية".. "فرن عملاق فوق البحر المتوسط" بسبب "شارون"
Lebanon 24
"ما هي إلا البداية".. "فرن عملاق فوق البحر المتوسط" بسبب "شارون"
12:05 | 2023-07-18
18/07/2023 12:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمة برامج وممثلة لبنانية تخسر شقيقها: "أخ يا خيي"
Lebanon 24
مقدمة برامج وممثلة لبنانية تخسر شقيقها: "أخ يا خيي"
12:10 | 2023-07-18
18/07/2023 12:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب... إليكم ما جرى على أوتوستراد شكا - الهري
Lebanon 24
فيديو مرعب... إليكم ما جرى على أوتوستراد شكا - الهري
07:19 | 2023-07-18
18/07/2023 07:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:40 | 2023-07-18
18/07/2023 09:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2023-07-18
18/07/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:30 | 2023-07-19
الصين تحذر: قطاع الرقائق في "خطر".. ما علاقة أميركا؟
05:00 | 2023-07-19
في مصر... استيراد 165 ألف طن من السكر
04:17 | 2023-07-19
سهم شركة "مايكروسوفت" يقفز لمستوى تاريخي.. ما السبب؟
03:51 | 2023-07-19
أزمة مُستجدة... خطر يهدد سوق البن العالمية
02:46 | 2023-07-19
ارتفاع اضافي في سعر صرف الدولار.. اليكم التسعيرة صباح اليوم
02:35 | 2023-07-19
الحرب مستمرة... أزمة غذائية تهدد السودان
فيديو
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:38 | 2023-07-19
19/07/2023 14:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
00:20 | 2023-07-18
19/07/2023 14:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:50 | 2023-07-14
19/07/2023 14:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact