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إقتصاد

الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 6 أسابيع بسبب ارتفاع الدولار

Lebanon 24
19-07-2023 | 01:01
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تكبدت أسعار الذهب خسائر في تعاملات الأربعاء المبكرة، بعدما لامس أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر في الجلسة الماضية متأثرا بارتفاع طفيف للدولار بالرغم من توقعات المستثمرين أن تقنع القراءات الاقتصادية الأميركية في الآونة الأخيرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بوقف دورة رفع أسعار الفائدة.
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ارتفع مؤشر الدولار قليلا بعدما سجل أدنى مستوياته في أكثر من عام أمس الثلاثاء، مما يجعل الذهب أعلى سعرا للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وسجلت مبيعات التجزئة الأميركية زيادة أقل من المتوقع الشهر الماضي، إذ ارتفعت 0.2 بالمئة بالمقارنة مع توقعات خبراء الاقتصاد بارتفاعها 0.5 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

وقال ياب جون رونج، محلل استراتيجيات الأسواق لدى آي.جي، إنه في حين أن من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأميركي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم 26 يوليو فإن البنك "من المتوقع أن يحافظ على نبرته المتشددة وهو ما قد يمثل تحديا أمام الاتجاه الصعودي للذهب".

وبحسب 106 خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم فإن رفع الفائدة المتوقع يوم 26 يوليو إلى نطاق 5.25-5.50 بالمئة قد يكون آخر مرة يرفع فيها المركزي الأميركي الفائدة في دورة التشديد النقدي الحالية.

ويقلل خفض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
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