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إقتصاد

تعاون اقتصادي جديد بين مصر والسعودية... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-07-2023 | 01:37
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عقد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا جلسة مباحثات مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية بندر الخٌرَيّف، تناولت تعميق أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعدين.

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وأشار الملا إلى أن قطاع التعدين يعد فرصة لمزيد من التعاون والتكامل بين مصر والمملكة وتبادل الخبرات، وأن ما شهده قطاع التعدين المصري من إصلاحات تمثل خطوات جيدة للانطلاق بأنشطته، مؤكداً اهتمام الوزارة بتحقيق أعلى قيمة مضافة من الخامات التعدينية من خلال التوسع في تصنيع هذه الخامات وفقا لبيان من وزارة البترول المصرية اطلعت عليه "العربية.نت".

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخٌرَيّف، خلال اللقاء الذي عقد على أثناء منتدى مصر للتعدين 2023، وجود فرص للتكامل بين مصر والمملكة فى قطاع التعدين بالاستفادة من التطورات الإيجابية الأخيرة التى يشهدها هذا القطاع فى البلدين.

وأضاف أن مصر استطاعت جذب انتباه المستثمرين مؤخراً لأنشطة قطاع التعدين لديها بعد التطورات التي تم إدخالها على هذا القطاع، وأكد أهمية نشاط الخدمات في إضافة زخم للأنشطة التعدينية.

ووجه الوزير السعودي خلال اللقاء الدعوة لوزير البترول المصري لحضور مؤتمر التعدين الدولي في الرياض في يناير المقبل، ورحب الملا بالدعوة مؤكداً أن المؤتمر فرصة لمشاركة الشركات المصرية العاملة في هذا القطاع.

وشهد اللقاء اتفاق الوزيرين على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين قطاع التعدين في البلدين، والإعداد لتوقيعها خلال الفترة المقبلة كنواة لتعاون ممتد في هذا القطاع الواعد.(العربية) 
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