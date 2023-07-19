ارتفاع اضافي في سعر صرف الدولار.. اليكم التسعيرة صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 91500 و 92000 ليرة للدولار الواحد.



Advertisement وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 91600 و91900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.