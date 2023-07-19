أزمة مُستجدة... خطر يهدد سوق البن العالمية

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كشفت تقارير إعلامية عن أزمة تهدد سوق البن العالمية بسبب الحرارة والجفاف، وتحدثت عن مخاوف من انخفاض محصول البن مع تراجع الأراضي الصالحة للزراعة.وأفادت التقارير بأن عدد المناطق المناسبة لزراعة البن في العالم سينخفض بنسبة 50% بحلول العام 2050، بالإضافة إلى ذلك فإن ما لا يقل عن 60% من أنواع البن البرية على وشك الاختفاء.وذكرت التقارير أن الحرارة المرتفعة في العام الماضي أدت إلى ارتفاع سعر مشروب القهوة (فنجان القهوة) بنسبة 40% في معظم البلدان.ونقلت عن تقرير صدر عن مؤسسة "روسكونغرس" ومعهد دراسة الأسواق العالمية، أن درجات الحرارة العالمية تواصل الارتفاع ما يرشح مسألة ارتفاع أسعار البن ويؤثر على سعر فنجان القهوة.(برايم)