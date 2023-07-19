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إقتصاد
سهم شركة "مايكروسوفت" يقفز لمستوى تاريخي.. ما السبب؟
Lebanon 24
19-07-2023
|
04:17
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تمكنت أسهم مايكروسوفت من تسجيل في ختام جلسة أمس الثلاثاء مستويات تاريخية مرتفعة، بعدما أعلنت الشركة عن أسعار خدمة اشتراك الذكاء الاصطناعي الجديدة Microsoft 365 Copilot.
وقفز السهم 4 بالمئة ليغلق عند 359.49 دولار. ليكون قد سجل مكاسب بحوالي 50 بالمئة منذ بداية العام الحالي. وجاء الرقم القياسي السابق في 15 حزيران، عندما أغلق السهم عند 348.10 دولارًا.
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وقالت مايكروسوفت، إنها ستفرض رسوماً إضافية بنسبة 53 بالمئة على الأقل للوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في برامجها المكتبية المستخدمة على نطاق واسع Office مثل Word وExcel، في لمحة عن المكاسب المفاجئة التي تأمل في جنيها من التكنولوجيا.
وقالت الشركة أيضاً إنها ستوفر إصداراً أكثر أماناً من محرك بحث بينغ الخاص بها على الفور للشركات، بهدف معالجة مخاوفها المتعلقة بحماية البيانات، وزيادة اهتمامها بالذكاء الاصطناعي والتنافس بشكل أكبر مع غوغل.
وفي مؤتمرها الافتراضي انسبير، قالت الشركة: إن العملاء سيدفعون 30 دولاراً لكل مستخدم شهرياً مقابل ميزات الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت 365، والذي يعِد بصياغة رسائل البريد الإلكتروني في أوتلوك، وقلم المستندات في وورد، وجعل جميع بيانات الموظف تقريباً قابلة للوصول عبر موجّه من روبوت محادثة.
ويمكن لـ مايكروسوفت Copilot، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في مارس، تصميم العروض التقديمية وتقديم مطالبات كتابية وتلخيص الاجتماعات وترتيب رسائل البريد الإلكتروني الواردة. تم اختباره بالفعل بواسطة 600 عميل في شركات مثل Goodyear وجنرال موتورز، على الرغم من أن مايكروسوفت لم تحدد متى ستكون هذه المميزات متاحة للجمهور على نطاق أوسع.(سكاي نيوز)
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