في مصر... استيراد 165 ألف طن من السكر

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قالت وزارة التموين المصرية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر إن هيئة السلع التموينية وشركة "السكر والصناعات التكاملية" وشركة "الدلتا للسكر" وشركة "الشرقية للسكر" قامت مجتمعة بالتعاقد على استيراد 165 ألف طن من السكر.وأضافت، في بيان، أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من السكر يكفي البلاد حتى شهر شباط 2024.كما أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، في وقت سابق من اليوم، عن ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.ويتعين تقديم العروض شاملة التكلفة والتأمين والشحن للتوريد في الفترة بين 15 و30 أيلول 2023 و/أو الأول من تشرين الأول و15 منه و/أو من 16 إلى 31 تشرين الأول رغبة البائع أو بضاعة حاضرة، على أن يكون للهيئة حرية الاختيار.يجب تقديم العروض على أساس السداد عند الاطلاع بالجنيه المصري أو الدولار الأميركي، وتكون الأولوية للسداد بالجنيه المصري. (العربية)