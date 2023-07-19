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إقتصاد

الصين تحذر: قطاع الرقائق في "خطر".. ما علاقة أميركا؟

Lebanon 24
19-07-2023 | 05:30
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 أكدت رابطة صناعة أشباه الموصلات الصينية أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأميركية، لفرض قيود تجارية تهدد عولمة قطاع أشباه الموصلات وتهدد مصالح المستهلكين.

وقالت الرابطة في بيان لها: "أي ضرر يلحق في الوقت الراهن بسلسة الإمداد العالمية التي تشكلت على مدى العقود الماضية بالتوازي مع عملية العولمة قد يخلق تأثيرا سلبيا لا يمكن تجنبه أو إصلاحه للاقتصاد العالمي".
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 وأشار البيان إلى أن قطاع أشباه الموصلات الصيني يرحب بالتعاون المفتوح وسيواصل الابتكار.

وجاء البيان بعد أن التقى مسؤولون تنفيذيون من شركات رقائق أميركية مع مسؤولين كبار، من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين لمناقشة السياسة حيال الصين.

وكان المسؤولون التنفيذيون قد طرحوا مخاوفهم من فرض قيود على مبيعات الرقائق المتقدمة، بعدما أفادت تقارير عن نية البيت الأبيض فرض قيود إضافية على صادرات الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.


ووفقاً لبلومبرغ، تخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للإعلان عن قيود جديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي في الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع أن يصدر الرئيس جو بايدن قريباً أمراً تنفيذياً لتقييد بعض الاستثمارات الأميركية في الصين، إذ سيحظر القرار الاستثمار في قطاعات تصنيع الرقائق والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي في الصين، ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ في عام 2024.


وأضحى الوصول إلى الرقائق المتقدمة في الصين نقطة خلاف رئيسية بين واشنطن وبكين، مع استمرار تصاعد التوترات بين القوتين العالميتين.

وبحسب ما ورد، تعتزم إدارة بايدن تقييد وصول الصين إلى الشرائح الأميركية المصممة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إثر مخاوف من إمكانية استخدامها في تطوير أسلحة متقدمة أو تهديدات سيبرانية. (سكاي نيوز)
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