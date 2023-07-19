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إقتصاد

كم بلغ سعر أونصة الذهب اليوم؟

Lebanon 24
19-07-2023 | 09:40
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تحركت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، قرب أعلى مستوى في ثمانية أشهر سجلته في الجلسة السابقة، بعد أن زادت بيانات اقتصادية من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، يقترب من إنهاء عمليات رفع أسعار الفائدة.
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وقال كارلو ألبرتو دي كازا، المحلل الخارجي لدى كينسيس موني، إن التوقعات بشأن اجتماع المركزي الأميركي الذي يعقد الأسبوع المقبل لم تتغير، لكن أحدث بيانات للوظائف والتضخم بدأت في إثارة توقعات ببدء خفض أسعار الفائدة في مطلع 2024.

وأضاف "علاوة على ذلك فالأسواق شبه متأكدة من أن رفع سعر الفائدة المقبل سيكون الأخير لفترة ما".

وبحسب 106 خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، فإن رفع الفائدة المتوقع يوم 26 تموز إلى نطاق 5.25-5.50 بالمئة قد يكون آخر مرة يرفع فيها المركزي الأميركي الفائدة في دورة التشديد النقدي الحالية.

وأسعار الفائدة الأعلى تعني أن أسعار السندات ستتراجع وستزيد عوائدها مما يجعل مثل تلك الاستثمارات أكثر جاذبية من الذهب الذي لا يدر عائدا.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.08 بالمئة إلى 1,976.69 دولار للأونصة، بضغط من تعافي الدولار عن أدنى مستوى في 15 شهرا.

وهبطت كذلك العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.04 بالمئة إلى 1,980.75 دولار للأونصة.

وسجل الذهب أعلى مستوياته منذ 24 أيار عند 1984.19 دولار ليغلق بارتفاع نسبته نحو 1.2 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.36 بالمئة إلى 25.343 دولارا للأونصة، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 977.59 دولار للأونصة.

وخسر البلاديوم 2.5 بالمئة مسجلا 1286.21 دولار للأونصة بعدما ارتفع لأعلى مستوياته منذ 26 حزيران عند 1325 دولارا. (سكاي نيوز)
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