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إقتصاد
آخر أرقام الأسهم الأوروبية.. ماذا شهدت اليوم؟
Lebanon 24
19-07-2023
|
16:22
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أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الأربعاء، بدعم من مكاسب الأسهم البريطانية بعد تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة بأسرع من المتوقع، مما عزز الآمال في أن رفع أسعار الفائدة وصل إلى ذروته وأدى إلى ارتفاع أسهم شركات التطوير العقاري.
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وأظهرت البيانات تباطؤ التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع في حزيران وارتفاعه بأبطأ وتيرة في أكثر من عام.
تحركات الأسهم
وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة عند الإغلاق ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.
وصعد مؤشر "فايننشال تايمز 100" في لندن بنسبة 1.8 بالمئة مع انخفاض الجنيه الإسترليني بعد صدور بيانات التضخم، مما أدى أيضا إلى ارتفاع مؤشر العقارات الأوسع نطاقا 4.3 بالمئة.
كذلك، قاد قطاع العقارات المكاسب وارتفع إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين.
وانخفض قطاع التعدين في أوروبا بنسبة 1.1 بالمئة بسبب تراجع سهم أنتوفاجاستا 1.4 بالمئة بعد أن خفضت شركة التعدين التشيلية توقعاتها لإنتاج النحاس للعام بأكمله. كذلك، قفز سهم كيرينج 7.4 بالمئة.
وفاقت (إيه.إس.إم.إل) توقعات الأرباح في الربع الثاني ورفعت توقعاتها للعام بأكمله بناء على طلب قوي من الصين. غير أن سهم شركة صناعة الرقائق الهولندية انخفض 1.9 بالمئة.
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