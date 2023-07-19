آخر أرقام الأسهم الأوروبية.. ماذا شهدت اليوم؟

Advertisement

وأظهرت البيانات تباطؤ التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع في حزيران وارتفاعه بأبطأ وتيرة في أكثر من عام.وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة عند الإغلاق ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.وصعد مؤشر "فايننشال تايمز 100" في لندن بنسبة 1.8 بالمئة مع انخفاض الجنيه الإسترليني بعد صدور بيانات التضخم، مما أدى أيضا إلى ارتفاع مؤشر العقارات الأوسع نطاقا 4.3 بالمئة.كذلك، قاد قطاع العقارات المكاسب وارتفع إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين.وانخفض قطاع التعدين في أوروبا بنسبة 1.1 بالمئة بسبب تراجع سهم أنتوفاجاستا 1.4 بالمئة بعد أن خفضت شركة التعدين التشيلية توقعاتها لإنتاج النحاس للعام بأكمله. كذلك، قفز سهم كيرينج 7.4 بالمئة.وفاقت (إيه.إس.إم.إل) توقعات الأرباح في الربع الثاني ورفعت توقعاتها للعام بأكمله بناء على طلب قوي من الصين. غير أن سهم شركة صناعة الرقائق الهولندية انخفض 1.9 بالمئة.