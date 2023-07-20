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إقتصاد

عقوبات أمريكية تطال 14 مصرفاً عراقيا

Lebanon 24
20-07-2023 | 02:30
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فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا بسبب تعاملات إيران بالدولار، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بعض التعاملات ربما يتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين القول إن "الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية".
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وأضافت الصحيفة أن "بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف بأن تكون إيران مستفيدة منها".

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحيفة: "لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأمريكية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات".

وأضاف أن "الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد".

وطالت العقوبات المصارف الـ14 التالية:

المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل والقرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل، الطيف الإسلامي، مصرف إيلاف، مصرف أربيل للاستثمار والتمويل، البنك الإسلامي الدولي، مصرف عبر العراق، مصرف الموصل للتنمية والاستثمار، مصرف الراجح، مصرف سومر التجاري، مصرف الثقة الدولي الإسلامي، مصرف أور الإسلامي، مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل.(وول ستريت جورنال)


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