بعد اقتحامها الـ AI.. سهم أبل يحلق لمستويات تاريخية

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وتم إنشاء "أجاكس" لأول مرة العام الماضي لتطوير التعلم الآلي في "أبل"، وتحسين خدمات البحث "سيري" والخرائط، فضلًا عن وضع الأساس لخدمات الذكاء الاصطناعي، ويستخدم على نطاق ضيق بين الموظفين، بحسب المصادر.



قفزت أسهم أبل بنحو 2.3 بالمئة لتضيف إلى قيمتها السوقية نحو 60 مليار دولار خلال ثواني، بعد التقرير، والذي أشار إلى أن نظام الذكاء الاصطناعي للشركة سينافس OpenAI وغوغل التابعة لشركة ألفابت، وغيرهما. حلق سهم شركة أبل، عملاق التكنولوجيا الأميركي، خلال تداولات ببورصة وول ستريت، مسجلا مستوى تاريخيا، بعد ما أشارت مصادر لوكالة بلومبيرغ أن صانعة هواتف الأيفون تعمل على تطوير أنظمة قائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث أنشأت ما أسماه بعض المهندسين "أبل جي بي تي"، بالاعتماد على إطار عمل " أجاكس AJAX ".وتم إنشاء "أجاكس" لأول مرة العام الماضي لتطوير التعلم الآلي في "أبل"، وتحسين خدمات البحث "سيري" والخرائط، فضلًا عن وضع الأساس لخدمات الذكاء الاصطناعي، ويستخدم على نطاق ضيق بين الموظفين، بحسب المصادر.قفزت أسهم أبل بنحو 2.3 بالمئة لتضيف إلى قيمتها السوقية نحو 60 مليار دولار خلال ثواني، بعد التقرير، والذي أشار إلى أن نظام الذكاء الاصطناعي للشركة سينافس OpenAI وغوغل التابعة لشركة ألفابت، وغيرهما.

وجاءت المكاسب على خلفية تنامي أعمال "أبل" في الأسواق الآسيوية، حيث ساهمت الهند بما يقرب من 4 بالمئة من إجمالي مبيعات "أيفون" خلال الربع الثاني هذا العام، بعد أن ارتفعت المبيعات بنسبة 50 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع من عام 2023، وفقًا لشركة "كوانتربوينت ريسيرش".



وتوقع محللو "مورغان ستانلي" في مذكرة، أن الهند قد تمثل نحو 15 بالمئة من نمو عائدات "أبل" خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بـ2 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، فضلًا عن استحواذها على 20بالمئة من نمو مستخدمي الهواتف الذكية خلال الفترة.