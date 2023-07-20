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إقتصاد

ارتفاع مستمر في سعر الصرف.. هذا ما سجله الدولار صباح اليوم

Lebanon 24
20-07-2023 | 02:42
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 91500 و 91800 ليرة للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس  ما بين 91400 و91700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

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