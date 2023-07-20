ارتفاع مستمر في سعر الصرف.. هذا ما سجله الدولار صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 91500 و 91800 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 91400 و91700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.