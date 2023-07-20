النفط يرتفع مع تراجع الدولار وتعهد الصين بدعم نمو اقتصادها

Advertisement

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بالإضافة لتعهدات الصين، ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، بدعم نموها الاقتصادي.وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت بمقدار 708 آلاف برميل في الأسبوع الماضي إلى 457.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوط قدره 2.4 مليون برميل.وأظهرت البيانات ارتفاع مخزون الاحتياطي الاستراتيجي من البترول للمرة الأولى منذ كانون الأول 2021 مع محاولة الولايات المتحدة إعادة ملء الاحتياطي بعد تراجعه بمعدل قياسي العام الماضي.وعلى جانب الطلب، ينتظر السوق ليرى الخطوات التي تتخذها الصين لتعزيز النمو بعد أن تعهد كبير المخططين الاقتصاديين بتطبيق سياسات "لاستعادة وتوسيع نطاق" الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يعزز الطلب على النفط.