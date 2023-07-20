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إقتصاد

ضعف الدولار يقود الذهب لأعلى مستوى في 9 أسابيع

Lebanon 24
20-07-2023 | 03:28
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صعدت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية، إلى أعلى مستوى في تسعة أسابيع بفضل ضعف الدولار والمراهنات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يوقف قريبا دورة رفع أسعار الفائدة.

وقال بادن مور رئيس استراتيجية الكربون والسلع الأولية في بنك أستراليا الوطني "من المحتمل أن نصل إلى نهاية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الفيدرالي (يوم 26 تموز)".
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وتساعد أسعار الفائدة المنخفضة الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مقتربا بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من عام، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، ليبقيها في نطاق 5.25-5.5 بالمئة في عام 2023، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.
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