أسعار القمح تواصل الارتفاع

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تواصل أسعار القمح الارتفاع اليوم بعد أن أعلنت روسيا توقف اتفاق الحبوب بسبب رفض الغرب تنفيذ التزاماته في إطار الاتفاق الذي يشمل تصدير حبوب ومنتجات زراعية أوكرانية، بحسب "روسيا اليوم".وارتفعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 1.27% إلى 740.25 دولار للبوشل (وحدة قياس وزن الحبوب في الأسواق العالمية)، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".