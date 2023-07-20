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إقتصاد

الرقم كبير جدّاً... كم بلغت إيرادات "تسلا"؟

Lebanon 24
20-07-2023 | 06:38
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كشفت شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية عن تسجيلها لإيرادات قياسية بين نيسان وحزيران بلغت 24.9 مليار دولار، مدفوعة بزيادة في التسليمات بسبب تخفيضات الأسعار التي أقرتها الشركة.

وكانت التوقعات تُشير إلى تحقيق إيرادات قدرها 24.48 مليار دولار. (سكاي نيوز)
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