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إقتصاد

فاقت التوقعات.. أرباح "أبوظبي الأول" ترتفع 61% في الربع الأول

Lebanon 24
20-07-2023 | 16:00
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ارتفعت أرباح بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول، في الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 61 بالمئة عن العام السابق مع زيادة الدخل من الفوائد وغير الفوائد.

وبلغ صافي أرباح البنك 4.2 مليار درهم (1.14 مليار دولار) في الربع الثاني.
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وبحسب بيانات رفينيتيف، يفوق ذلك متوسط تقديرات المحللين لأرباح الربع الثاني عند 3.69 مليار درهم تقريبا.
 
وجاء في البيان أن الدخل التشغيلي في الربع الثاني زاد 37 بالمئة عن العام السابق إلى 6.8 مليار درهم.

وبلغ صافي تكلفة انخفاض القيمة 676 مليون درهم بتراجع 15 بالمئة عن الربع الأول.

وقال لارس كرامر، المدير المالي للبنك، في البيان "رغم استمرار الظروف المعاكسة للاقتصاد الكلي على نطاق عالمي، بنك أبوظبي الأول في وضع جيد جدا يمكنه من تحقيق نتائج قوية وإطلاق إمكاناته الكاملة بصفته قوة مصرفية إقليمية".
 
من جهة أخرى، نجح بنك أبوظبي الأول، بطرح أول إصدار أخضر مقوم بالدرهم الإماراتي، والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات.

ويعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه للصكوك المقومة بالدرهم الإماراتي، وبأدنى تسعير تحققه أي مؤسسة مالية في دولة الإمارات في سوق الدرهم الإماراتي. (سكاي نيوز عربية)
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