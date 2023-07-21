البطالة في أميركا... أرقام تخالف التوقعات

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انخفض عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلافا لتوقعات الخبراء، الذين رجحوا ارتفاعها.وقالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض في الأسبوع المنتهي في 15 تموز 2023 بمقدار 9 آلاف طلب إلى 228 ألفا.بينما كان من المتوقع ارتفاعها إلى 242 ألفا، من قراءة الأسبوع السابق غير المعدلة البالغة 237 ألف طلب، بحسب نتائج استطلاع رأي لبوابة DailyFX.وانخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة الأولية خلال الأسابيع الأربعة الماضية بمقدار 9250 طلبا إلى 237.5 ألف طلب.(برايم)