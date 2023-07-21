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إقتصاد

لمدة عامين... تدابير اقتصادية خاصة في روسيا

Lebanon 24
21-07-2023 | 02:00
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مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سريان التدابير الاقتصادية الخاصة المتعلقة باستيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام لمدة عامين حتى نهاية 2025.

وتم البدء في تطبيق التدابير في مارس 2022، وجاءت ردا على العقوبات الغربية لضمان أمن واستمرارية الصناعات في روسيا".
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وفي إطار التدابير أوقفت الحكومة الروسية إعادة تصدير أكثر من 200 منتج دخلت البلاد من الخارج بينها معدات اتصالات سلكية ولاسلكية ومعدات طبية ومركبات وآلات زراعية وغيرها.

كما تنص التدابير على زيادة رسوم التصدير والاستيراد على مجموعة من السلع أو المواد الخام التي تحددها الحكومة الروسية. 

وهذه القيود لا تنطبق على المنتجات التي يتم نقلها عبر الحدود للاستخدام الشخصي.(نوفوستي)


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