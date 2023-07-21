الدولار يواصل ارتفاعه.. ويتخطى عتبة الـ92 الف ليرة

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 91800 و92200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 91500 و91800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.