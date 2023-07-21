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إقتصاد
إنهاء خدمات 100 ألف موظف بأكبر البنوك الأميركية... اليكم ما حصل
Lebanon 24
21-07-2023
|
03:13
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أنفقت أكبر البنوك الأميركية أكثر من مليار دولار على تكاليف إنهاء خدمة نحو 11000 موظف خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023.
وأنفق "غولد مان ساكس" Goldman Sachs نحو 260 مليون دولار في النصف الأول على إنهاء خدمة وتسريح 3400 موظف، ما يمثل نحو 7% من إجمالي موظفيه
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بدوره، أنفق "مورغان ستانلي" Morgan Stanley أكثر من 300 مليون دولار بعد إلغاء نحو 3000 وظيفة خلال نفس الفترة.
أما بالنسبة لـ"سيتي بنك" Citigroup، فقد أنفق 450 مليون دولار بعد الاستغناء عن 5000 موظف هذا العام. (العربية)
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